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16.02.2019 06:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии шаман спас бабушку и ребенка из горящего дома

Текст: Юлия Гарднер

Житель Улан-Удэ, который работает шаманом религиозного шаманского центра, спас бабушку и ее маленькую внучку из горящего дома.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Новгородской области
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Пожар произошел в деревянном двухквартирном доме на улице Перспективная Октябрьского района 11 февраля. Дым увидел возвращавшийся с работы Нима Балданов. Он забежал в магазин и попросил продавца вызвать огнеборцев.

- В те минуты мимо проезжал автомобиль, из которого вышел незнакомый мне до сих пор мужчина, он заглянул в окошко горящего дома и увидел, что внутри находится ребенок, позже выяснилось, что в доме также находилась пожилая женщина, - приводит слова Балданова пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Они разбили окно, чтобы вытащить людей, так как вход в дом на тот момент уже преградил огонь. Балданов вытащил девочку, а затем стал звать бабушку. Но она, видимо, запаниковав, побежала не к спасителям, а вглубь дома.

- Я зашел в дом и вывел женщину, в этом мне помог тот мужчина, он принимал ее снаружи. Потом я вернулся обратно, чтобы найти какие-нибудь документы. На тот момент уже было сильное задымление, что осложняло поиски, было сложно дышать. Обыскав шкаф, я нашел какие-то документы, папки, которые вытащил наружу, - рассказал шаман.

Прибывшим на место пожарным осталось лишь потушить пламя. Оно повредило крышу на площади 42 "квадрата", пристройку к дому, сгорела веранда.

- В ходе предварительного расследования было установлено, что очаг находился на веранде. Причиной пожара стало короткое замыкание, - пояснил старший дознаватель отделения дознания ОНДПР города Улан-Удэ Алексей Леонов.

Как рассказал сам Нима Цыбенжапович, весной 2013 года в его доме, в селе Агахангил Забайкальского края, откуда он родом, произошел пожар. Погиб отец шамана, а мать удалось спасти.

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- Я очень благодарен тому молодому человеку, который спас мою мать, и при всем этом еще и эвакуировал документы. При случившемся недавно пожаре я вспомнил своих родителей. Сейчас я не понимаю, как залез в горящий дом, ведь на самом деле я очень боюсь огня, после того пожара в доме родителей, - признался мужчина.

ГУ МЧС Бурятия готовит предложение о поощрении Балданова ведомственной наградой.

Происшествия ЧП Пожары Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ
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