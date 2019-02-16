В Хабаровском крае чиновник обогатился на "мертвых душах"

Руководитель одного из муниципальных казенных учреждений Хабаровского района стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями и хищении бюджетных средств.

По версии следствия, с мая 2017 года по январь 2018-го он трудоустроил в свое учреждение знакомого и родственницу супруги. При этом фактически они не работали, а их зарплату 45-летний чиновник забирал себе. Всего он смог "заработать" 370 тысяч рублей.

Кроме того, в декабре прошлого года мужчина заключил два муниципальных контракта с фирмой, директором которой является близкая родственница его жены. Компания должна была ремонтировать автомобили, но фактически никто этого делать не собирался.

"Выделенные на эти цели 150 000 рублей, принадлежащие муниципальному учреждению, злоумышленник присвоил и потратил на собственные нужды", - говорится на сайте краевого СУ СК РФ.

Во время следствия обвиняемый признал вину и "принимает меры к возмещению ущерба".

Он находится под домашним арестом.