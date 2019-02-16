В Южно-Сахалинске завершились первые зимние игры "Дети Азии"

В столице Сахалинской области завершились первые зимние Международные игры "Дети Азии". В конце церемонии закрытия на маяке, установленном на стадионе "Спартак", погасили огонь игр, горевший все дни состязаний, и запустили грандиозный салют, который увидел весь город. А на горе, где расположен комплекс "Горный воздух", принявший соревнования горнолыжников и биатлонистов, загорелись пять олимпийских колец.

Церемония закрытия, как и церемония открытия, стала красочным шоу, во время которого на стадион, превращенный в огромную сцену, выходили артисты. Аплодисментами и криками одобрения зрители приветствовали юных фигуристов, показавших эффектные номера. Но самым главными стали юные спортсмены, которые, по традиции, командами прошли по стадиону.

Вероника Шишкина, двукратная чемпионка по прыжкам на лыжах из Республики Казахстан, которой дали право говорить от юных спортсменов, сказала, что игры пролетели как одно мгновение.

- Мы, юные спортсмены, участники первых международных игр "Дети Азии" запомним их на всю жизнь. Дорогая Сахалинская область, спасибо тебе за этот праздник спорта, дружбы и радости. Мы никогда не забудем остров Сахалин, "Дети Азии" и новых друзей. Пусть будет мир, дружба и "Дети Азии", - сказала она.

Присутствовавший на церемонии закрытия легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель кубка "Стэнли" Вячеслав Фетисов согласился с девочкой: "Я сыграл две тысячи игр, 23 сезона я играл в хоккей, я с тобой согласен - я помню всю свою жизнь свои первые международные игры. Ты права, что у нас здесь родилась семья - большая азиатская спортивная семья. Я точно знаю, если наши дети будут дружить, то нам ничего не остается, как следовать вашему примеру".

Между тем уже известно, что в 2021 году состоятся вторые игры "Дети Азии", но где они пройдут, пока неизвестно. По словам президента международного комитета игр "Дети Азии" Дмитрия Глушко, об этом, возможно, объявят в ближайшие месяцы. Есть запросы от российских регионов, от нескольких стран.

- Удивительно, - сказал он журналистам перед началом церемонии открытия, - но даже Объединенные Арабские Эмираты и те претендуют на то, чтобы провести игры по зимним видам. Сахалин хочет очень, и я уверен, что это самое лучшее место, где их нужно проводить, - отметил он, поблагодарив сахалинцев за гостеприимство, за их организованность, хорошую подготовку к играм, которую удалось сделать за два года.

Справка "РГ"

В масштабных соревнованиях, которые прошли под патронатом МОК и эгидой ЮНЕСКО, участвовали более 1000 спортсменов из 20 стран. В том числе Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Киргизия, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию представили несколько команд из российских регионов. Юные спортсмены разыграли 93 комплекта медалей по восьми видам спорта - горным лыжам, сноуборду, биатлону, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, фигурному катанию, шорт-треку и хоккею.