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16.02.2019 07:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магадане пожарный спас двух человек в свой выходной

Текст: Юлия Гарднер

Сотрудник Пожарно-спасательного центра Магаданской области вытащил из огня двух человек в свой выходной день.

Пожар произошел в областном центре 14 февраля: загорелся дом на улице 1-й Совхозной. Мимо на своей машине проезжал свободный от дежурства Владислав Годицкий. Он увидел густой черный дым и вызвал брандмейстеров.

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Предположив, что в здании могут находиться люди, Владислав обошел горящий дом и услышал крики о помощи. Он выбил окно и залез в дом.

"Ситуация осложнялась тем, что в помещении было сильное задымление. Однако опытный пожарный отыскал в дыму и вынес на свежий воздух сначала женщину, потом мужчину", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Помощь медиков спасенным не потребовалась.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан
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