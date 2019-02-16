В Магадане пожарный спас двух человек в свой выходной

Сотрудник Пожарно-спасательного центра Магаданской области вытащил из огня двух человек в свой выходной день.

Пожар произошел в областном центре 14 февраля: загорелся дом на улице 1-й Совхозной. Мимо на своей машине проезжал свободный от дежурства Владислав Годицкий. Он увидел густой черный дым и вызвал брандмейстеров.

Предположив, что в здании могут находиться люди, Владислав обошел горящий дом и услышал крики о помощи. Он выбил окно и залез в дом.

"Ситуация осложнялась тем, что в помещении было сильное задымление. Однако опытный пожарный отыскал в дыму и вынес на свежий воздух сначала женщину, потом мужчину", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Помощь медиков спасенным не потребовалась.