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16.02.2019 09:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Вячеслав Фетисов встретится с юными хоккеистами на Сахалине

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Анна Бондаренко/РГ Фото: Анна Бондаренко/РГ
Фото: Анна Бондаренко/РГ

В последний соревновательный день первых зимних Международных игр "Дети Азии", которые проходят в Южно-Сахалинске, с юными спортсменами встретился легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов.

На льду дворца спорта "Кристалл" он поговорил с детьми и устроил настоящую автограф-сессию с поклонниками. Именитый спортсмен расписывался на форме ребят, бейджах журналистов, волонтеров и организаторов игр.

- Все, теперь майку стирать не будем, - шутили родители, а дети поверить не могли в то, что стояли рядом с легендой.

На зимних играх "Дети Азии" разыграли первые комплекты медалей

Детей Вячеслав Фетисов спросил, хорошо ли они учатся, посоветовав уделять образованию должное внимание, так как хоккеист должен быть умным, что позволит ему решать во время матча сложные задачи.

- Встретиться с легендой хоккея - моя мечта, и сегодня она осуществилась. До сих пор не верится. Это так как классно, когда можешь вживую услышать совет от чемпиона. Уверен, это поможет мне в дальнейшем, - поделился юный хоккеист Артем Куртов.

По мнению Вячеслава Фетисова, проведение на Сахалине первых зимних игр "Дети Азии" даст толчок развитию спорта, и со временем здесь появятся мегазвезды зимних видов спорта.

- Это была очень правильная инициатива, мы должны понимать, что география спорта должна быть самая широкая, - сказал он, подчеркнув, что одна из задач государства - не допустить дискриминации детского спорта по социальному, географическому принципу.

Для этого должны внедряться соответствующие программы, внимание этому вопросу должны уделять местные власти.

- В Подмосковье есть академия хоккея моего имени, где мы детей из многодетных семей обучаем бесплатно. Я думаю, надо изыскивать подобные возможности, в любом регионе нашей страны есть бизнес, нужно желание. Но это проблема не только российская, мне говорили и в Канаде, и в Америке, там хоккей тоже дорогостоящий вид спорта, и зачастую для семей с небольшим достатком он не по карману. Нам нужно найти ресурсы, которые позволят все больше ребят привлекать к этой замечательной игре. Особенно отдаленных регионов, где нужно создавать систему, которая сможет выявлять талантливых мальчишек, даст им шанс реализоваться, - сказал он корреспонденту "РГ".

Вячеслав Фетисов считает, что международные детские спортивные игры в это время "политической турбулентности" дают надежду на лучшее - "если дети подружатся, то и взрослым людям, политикам, ничего не останется".

Послами доброй воли он назвал хоккейную команду Кувейта, которая тоже стала легендой - но этих игр, благодаря своему мужеству и 219 пропущенным шайбам. Перед матчем с Японией им вручили медали "За волю к победе" - ребята, которые встали на коньки за три недели до начала игр, продолжали борьбу до последнего, каждый раз проигрывая с разгромным счетом.

- Они не побоялись, приехали. Понятное дело, удовольствия мало проигрывать с таким счетом, но нам надо все сделать, чтобы помочь им лучше выглядеть на льду. Может, как раз влияние нашей хоккейной системы может помочь. Такие моменты иногда делают больше, чем дипломатия, - сказал Фетисов.

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К слову, как сообщила дирекция игр, юношескую сборную Кувейта поддержал знаменитый российский нападающий Павел Буре, пожелавший удачи хоккеистам из южной страны, и тренер молодежной сборной по хоккею, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского "Динамо" Юрий Бабенко.

- Хоккей  - это настоящий мужской вид спорта, и вы большие молодцы и умницы, что вышли на этот турнир и провели его до конца. Без поражений не бывает больших побед. Все у вас в будущем будет хорошо, - сказал он.

В дирекции игр также отметили, что кувейтцы планируют продолжить тренировки и вернуться на "Дети Азии" через несколько лет.

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