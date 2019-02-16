Вячеслав Фетисов встретится с юными хоккеистами на Сахалине

В последний соревновательный день первых зимних Международных игр "Дети Азии", которые проходят в Южно-Сахалинске, с юными спортсменами встретился легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов.

На льду дворца спорта "Кристалл" он поговорил с детьми и устроил настоящую автограф-сессию с поклонниками. Именитый спортсмен расписывался на форме ребят, бейджах журналистов, волонтеров и организаторов игр.

- Все, теперь майку стирать не будем, - шутили родители, а дети поверить не могли в то, что стояли рядом с легендой.

Детей Вячеслав Фетисов спросил, хорошо ли они учатся, посоветовав уделять образованию должное внимание, так как хоккеист должен быть умным, что позволит ему решать во время матча сложные задачи.

- Встретиться с легендой хоккея - моя мечта, и сегодня она осуществилась. До сих пор не верится. Это так как классно, когда можешь вживую услышать совет от чемпиона. Уверен, это поможет мне в дальнейшем, - поделился юный хоккеист Артем Куртов.

По мнению Вячеслава Фетисова, проведение на Сахалине первых зимних игр "Дети Азии" даст толчок развитию спорта, и со временем здесь появятся мегазвезды зимних видов спорта.

- Это была очень правильная инициатива, мы должны понимать, что география спорта должна быть самая широкая, - сказал он, подчеркнув, что одна из задач государства - не допустить дискриминации детского спорта по социальному, географическому принципу.

Для этого должны внедряться соответствующие программы, внимание этому вопросу должны уделять местные власти.

- В Подмосковье есть академия хоккея моего имени, где мы детей из многодетных семей обучаем бесплатно. Я думаю, надо изыскивать подобные возможности, в любом регионе нашей страны есть бизнес, нужно желание. Но это проблема не только российская, мне говорили и в Канаде, и в Америке, там хоккей тоже дорогостоящий вид спорта, и зачастую для семей с небольшим достатком он не по карману. Нам нужно найти ресурсы, которые позволят все больше ребят привлекать к этой замечательной игре. Особенно отдаленных регионов, где нужно создавать систему, которая сможет выявлять талантливых мальчишек, даст им шанс реализоваться, - сказал он корреспонденту "РГ".

Вячеслав Фетисов считает, что международные детские спортивные игры в это время "политической турбулентности" дают надежду на лучшее - "если дети подружатся, то и взрослым людям, политикам, ничего не останется".

Послами доброй воли он назвал хоккейную команду Кувейта, которая тоже стала легендой - но этих игр, благодаря своему мужеству и 219 пропущенным шайбам. Перед матчем с Японией им вручили медали "За волю к победе" - ребята, которые встали на коньки за три недели до начала игр, продолжали борьбу до последнего, каждый раз проигрывая с разгромным счетом.

- Они не побоялись, приехали. Понятное дело, удовольствия мало проигрывать с таким счетом, но нам надо все сделать, чтобы помочь им лучше выглядеть на льду. Может, как раз влияние нашей хоккейной системы может помочь. Такие моменты иногда делают больше, чем дипломатия, - сказал Фетисов.

К слову, как сообщила дирекция игр, юношескую сборную Кувейта поддержал знаменитый российский нападающий Павел Буре, пожелавший удачи хоккеистам из южной страны, и тренер молодежной сборной по хоккею, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского "Динамо" Юрий Бабенко.

- Хоккей - это настоящий мужской вид спорта, и вы большие молодцы и умницы, что вышли на этот турнир и провели его до конца. Без поражений не бывает больших побед. Все у вас в будущем будет хорошо, - сказал он.

В дирекции игр также отметили, что кувейтцы планируют продолжить тренировки и вернуться на "Дети Азии" через несколько лет.