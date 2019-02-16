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16.02.2019 14:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье суд оштрафовал врача за гибель новорожденного

Текст: Михаил Сухарев

Буденновский городской суд наказал заведующую акушерским отделением Буденновской центральной районной больницы штрафом в пять тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе суда, установлено, что из-за ее халатности погиб новорожденный ребенок.

Заведующая совмещала свою должность с должностью врача акушера-гинеколога. В конце рабочего дня врач уехала домой, хотя знала, что одна из рожениц находится в группе риска и ее роды будут сложными. В результате, когда вечером у пациентки начались роды, врач не приехала в больницу, а консультировала другую акушерку по телефону.

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- Недобросовестное и небрежное исполнение Кондратьевой своих должностных обязанностей, привело к наступлению у новорожденного ряда патологий, от которых наступила его смерть, которая после проведения родов была непредотвратимой, - решил суд.

Совершенное заведующей преступление попадает под действие части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Однако в суде рассказали, что в соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Причиненный вред посчитали заглаженным после того, как заведующая извинилась перед матерью погибшего ребенка. От уголовной ответственности врача освободили и назначили штраф.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Халатность врачей
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