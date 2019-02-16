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16.02.2019 20:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Эвакуация из обрушившегося корпуса ИТМО в Петербурге завершена

Текст: Евгения Цинклер

Спасатели завершили эвакуацию людей из здания ИТМО, где во время занятий произошло обрушение перекрытий. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, работающий на месте ЧП.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Момент обрушения в петербургском университете попал на видео

Он рассказал, что последними из здания вывели группу студентов-иностранцев вместе со старшим преподавателем математики Натальей Серебрянской. Они находились на пятом этаже. Наталья Алексеевна вела себя героически и покинула помещение только после всех студентов. Женщину осмотрели медики скорой помощи, травм у нее нет.

Как сообщает МЧС, всего из здания были эвакуированы 86 человек. Сейчас ведется поэтапное обследование здания и разбор завалов.

Для того чтобы убедиться в том, что под завалами никого не осталось, была объявлена "минута тишины". На месте обрушения работают кинологи с собаками.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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