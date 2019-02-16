Эвакуация из обрушившегося корпуса ИТМО в Петербурге завершена

Спасатели завершили эвакуацию людей из здания ИТМО, где во время занятий произошло обрушение перекрытий. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, работающий на месте ЧП.

Он рассказал, что последними из здания вывели группу студентов-иностранцев вместе со старшим преподавателем математики Натальей Серебрянской. Они находились на пятом этаже. Наталья Алексеевна вела себя героически и покинула помещение только после всех студентов. Женщину осмотрели медики скорой помощи, травм у нее нет.

Как сообщает МЧС, всего из здания были эвакуированы 86 человек. Сейчас ведется поэтапное обследование здания и разбор завалов.

Для того чтобы убедиться в том, что под завалами никого не осталось, была объявлена "минута тишины". На месте обрушения работают кинологи с собаками.