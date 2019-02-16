Обрушение в петербургском ИТМО произошло во время занятий

Крыша и перекрытия в здании ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) обрушились во время занятий.

Несколько десятков человек эвакуировали. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Их количество и прочие подробности уточняются. Пока сведений о погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение об обрушении в здании по адресу улица Ломоносова, 9, поступило в 17.19.

- Обрушение произошло на площади 40 на 80 метров в пятиэтажном здании, - рассказал "РГ" официальный представитель ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка. - На месте работают 54 человека личного состава и 14 единиц техники.

По данным администрации ИТМО, ЧП случилось во время проведения строительных работ.