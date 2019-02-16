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16.02.2019 19:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту обрушения в петербургском вузе возбуждено уголовное дело

Текст: Вера Черенева (Саеет-Петербург)

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с обрушением в корпусе Университета ИТМО на улице Ломоносова, 9.

Как сообщает Следственный комитет России, расследование ведется в рамках статьи “Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Обрушение в петербургском ИТМО произошло во время занятий

В ведомстве отмечают, что во время расследования планируется установить причины и условия, из-за которых в здании рухнули перекрытия.

Напомним, 16 февраля в корпусе ИТМО, где размещается факультет холода и пищевых технологий произошло частичное обрушение кровли. В здании в это время проходили занятия.

Из корпуса оперативно вывели 81 человека, это студенты, абитуриенты и преподаватели вуза. По предварительным данным, жертв нет.

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