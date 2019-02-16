По факту обрушения в петербургском вузе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с обрушением в корпусе Университета ИТМО на улице Ломоносова, 9.

Как сообщает Следственный комитет России, расследование ведется в рамках статьи “Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ".

В ведомстве отмечают, что во время расследования планируется установить причины и условия, из-за которых в здании рухнули перекрытия.

Напомним, 16 февраля в корпусе ИТМО, где размещается факультет холода и пищевых технологий произошло частичное обрушение кровли. В здании в это время проходили занятия.

Из корпуса оперативно вывели 81 человека, это студенты, абитуриенты и преподаватели вуза. По предварительным данным, жертв нет.