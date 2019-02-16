В Петербурге эвакуировали посетителей нескольких торговых комплексов

В Петербурге началась массовая эвакуация посетителей гостиниц и торгово-развлекательных центров.

Как сообщают в ТАСС, речь, в частности, идет о гостинице "Россия", а также о ряде торгово-развлекательных центров - всего десять объектов.

В ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу корреспонденту "РГ" подтвердили, что сотрудники ведомства находятся в нескольких торгово-развлекательных центрах. По неофициальной информации, причиной эвакуации стали сообщения о том, что помещения якобы заминированы.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили "РГ" о том, что получили электронное письмо о минировании здания по адресу Бассейная улица, 6. Здесь располагается Санкт-Петербургский городской суд. Информация передана в правоохранительные органы, здание проверяется.