Кустурица и Депардье приедут на форум в Ялту

Французский актер Жерар Депардье и сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планируют приехать на Ялтинский международный экономический форум, который в этом году пройдет в пятый раз.

- На направление "гастрономический туризм" ЯМЭФ планирует приехать Жерар Депардье, - цитирует РИА Новости сопредседателя общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета Ялтинского форма Андрея Назарова. - Ожидаются и другие знаменитости, которые занимаются виноделием, например, режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

По словам Назарова, в апреле в Ялте ждут и других известных людей, имена которых организаторы пока не называют.

На юбилейный Ялтинский международный экономический форум, который пройдет с 17 по 20 апреля, приглашены более 3000 участников из 100 стран мира.