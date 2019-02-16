Соглашения на сумму в триллион рублей заключили в рамках Форума "Сочи 2019"

Российский инвестиционный форум (РИФ) в Сочи в этом году установил новый рекорд по количеству подписанных соглашений и протоколов о намерении. Рост количества участников составил 30 процентов по сравнению с 2018 годом.

За три дня на полях форума было заключено 567 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 968,033 миллиарда рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Для сравнения в 2018 году участники РИФ подписали 538 соглашений на 862 миллиарда рублей.

В форуме в этом году приняли участие 8000 ведущих экономистов и предпринимателей, экспертов и консультантов, журналистов и экспонентов, руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, представителей федеральных и региональных органов власти.

Центральной в этом году была тема национальных проектов. Ее поднял в своем выступлении на пленарном заседании премьер-министр Дмитрий Медведев. "Национальные проекты - единая матрица, в которую мы постарались уложить жизнь всей страны. Скажем прямо, никогда за историю современной России ничего подобного не делалось, такого сложного, масштабного, амбициозного, - отметил глава правительства. - Все, что нам предстоит сделать для улучшения жизни людей, для обеспечения стратегического роста и развития страны в ближайшие шесть лет, сведено в показатели национальных проектов".

В последний день на встрече с руководителями глав регионов Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал постановление правительства о создании в России 14 территорий опережающего социально-экономического развития: 11 - в моногородах, 3 - в ЗАТО. "Это особенно важно сейчас, когда мы с вами начинаем работу по национальным проектам", - подчеркнул глава правительства.

В рамках деловой программы состоялось 71 мероприятие, участники которых обсудили всю линейку национальных проектов: от поддержки промышленности до социальных вопросов. На сессиях, круглых столах, деловых завтраках, в Кейс-зоне шла речь о ключевых показателях нацпроектов и о том, как именно их реализация повлияет на развитие российской экономики и качество жизни россиян в 2018-2024 годах. Проведение профессиональных дискуссий на панельных сессиях и круглых столах обеспечили более 530 спикеров, экспертов и модераторов.

Наряду с традиционными для Российского инвестиционного форума темами развития регионов в обширной программе обсуждались и новые направления. Такие, как социальное предпринимательство, инновации в сфере благотворительности, повышение продолжительности здоровой жизни и лучшие практики социально-экономического развития.

На площадке социальной платформы Росконгресса состоялась церемония, посвященная созданию фонда содействия социальному развитию "Инносоциум". В числе ключевых задач фонда - практическая поддержка приоритетных направлений социального развития, реализация социально значимых и благотворительных инициатив, развитие международного сотрудничества в рамках повестки устойчивого развития и укрепление позитивного имиджа России. Ключевые направления "Инносоциума" - вопросы социальной сферы, культуры, образования, экологии, социальных коммуникаций.

"Социальная тематика прочно вошла в деятельность форума и будет объединять все большее количество участников и партнеров", - отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.