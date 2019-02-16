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16.02.2019 12:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму ответили на заявление Киева о поставках газа в Европу

Текст: Юлия Крымова

Заявление о том, что Украина может заменить Россию в поставках газа в Европу, - лишь очередной пример популизма, уверен депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Фото: iStock
На Украине собрались заменить РФ в качестве поставщика газа в Европу

Так он прокомментировал слова депутата Верховной рады Сергея Таруты о том, что Украина может повысить свою роль на рынке газа и поставлять голубое топливо в европейские страны.

- Украинского природного газа Европе даже на зажигалки не хватит, - заявил Бальбек в комментарии RT. - Пока мы видим, что все "глобальные" газовые проекты Украины провалились. Подобные заявления украинских властей - лишь очередное проявление популизма.

Депутат считает, что политики делают эти голословное заявления лишь для того, чтобы заставить народ голосовать за себя и обещают жизнь как в Европе, но пока все это далеко от реальности.

Власть Позиция В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины
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