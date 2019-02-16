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16.02.2019 17:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе завели уголовное дело из-за убийства в баре

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Гагаринском районе Севастополя 41-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве посетителя в баре. Инцидент произошел минувшей ночью в караоке-баре "Бенефис" на проспекте Октябрьской Революции.

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- Примерно в три часа утра мужчина нанес ножевые ранения двум посетителям бара, один из которых скончался на месте, другой находится в больнице в тяжелом состоянии, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Севастополю Ольга Постнова.

Прибывшая на место полиция задержала троих инициаторов конфликта. Предварительно установлено, что один из них наносил ножевые ранения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - убийство.

Роли еще двух мужчин предстоит установить, уточнили в следкоме.

Следователи будут ходатайствовать о назначении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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