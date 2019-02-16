"Как так вышло - непонятно": группа "Чайф" потеряла гитары в Москве

Музыканты известной российской рок-группы "Чайф" потеряли свои инструменты.

При перелете из Москвы в родной для ансамбля Екатеринбург были потеряны гитары Владимира Шахрина и Владимира Бегунова.

Об этом музыканты рассказали на своей официальной странице в Facebook, приправив текст своим фирменным юмором.

Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов. А вы что думаете?" - спрашивают поклонников артисты.

Досадный случай приключился с Шахриным и Бегуновым, когда они возвращались после концерта в рамках традиционного ежегодного тура "Зимняя акустика".

Вероятно, багаж с гитарами каким-то образом остался в аэропорту Шереметьево.

Отмечается, что ничего подобного с "Чайфом" за 25 лет поездок с этой программой не случалось.

Багаж с инструментами, по всей видимости, застрял в столичном аэропорте Шереметьево. Такой курьез с музыкантами за 25 лет поездок с "Зимней акустикой" случается впервые.

Курьез подтвердила пресс-секретарь группы Марина Залогина.

"Музыканты вернулись в Екатеринбург сегодня, а гитар нет. Как так вышло - непонятно. Будем выяснить. Такое действительно впервые за долгие годы", - приводит ее слова KP.RU.