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16.02.2019 14:57
Рубрика: Власть

Рябков раскритиковал речь Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности

Текст: Александр Саможнев

Выступление вице-президента США Майкла Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствует о претензии на безапелляционное американское лидерство по всем вопросам, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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"Крайне резкие заявления по Ирану и Венесуэле говорят о претензии на безапелляционное американское лидерство", - комментирует Рябков.

По словам замминистра, концовка речи не оставляет сомнений в том, что американская сторона нацелилась на продавливание своих подходов, несмотря ни на какие издержки, несмотря ни на какие разрушительные последствия для международной системы безопасности.

Рябков раскритиковал заявление Пенса, выставившего как достижение высылку шестидесяти российских дипломатов. "Мы всегда реагируем на такого рода провокационные шаги зеркально, по крайней мере, не выставляем это, как один из результатов собственной работы. Мы считаем, что так быть не должно", - заключил заместитель главы МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
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