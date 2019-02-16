СДПГ требует вывода американского ядерного оружия с территории Германии

Партнер по правящей коалиции Социал-демократическая партия (СДПГ) потребовала вывода американского ядерного оружия с территории Германии. На военной базе в районе города Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц хранятся двадцать американских атомных бомб, сообщает телеканал RT.

Социал-демократы создали специальную комиссию для формирования новых подходов в вопросах внешней политики и безопасности. Прежде всего, предлагается пересмотреть концепцию времен "холодной войны" о "ядерном участии" Германии на случай "возможной советской атаки". Она предусматривает использование немецких боевых самолетов для транспортировки американских атомных зарядов.

"Ядерное участие" уже не соответствует духу времени", - подчеркнул вице-председатель СДПГ Ральф Стегнер. По его словам, требование социал-демократов неизбежно вызовет дополнительное давление США на Берлин и дебаты об увеличении расходов на оборону, которых не было с 1982 года. СДПГ полагает, что следует действовать по примеру Канады, которая является союзником НАТО, но не имеет на своей территории ядерного оружия.

В правящей коалиции единства по вопросам вооружений не наблюдается, утверждает газета The Wall Street Journal. Свидетельством является заявление официального представителя канцлера, что правительство и далее будет поддерживать "оборонную ядерную стратегию НАТО".

При этом требование СДПГ подвергает сомнению участие Германии в альянсе, полагают аналитики издания. Социал-демократы выступают также против приобретения Германией истребителей F/A-18 для перевозки атомных бомб на замену устаревшим Tornado.

По некоторым оценкам, в Европе находятся порядка 180 тактических атомных бомб B61, двадцать из которых размещены в Германии. Остальные заряды хранятся в Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции, напоминает WSJ.