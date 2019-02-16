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16.02.2019 11:34
Рубрика: В мире

Школы и больницы не работают в связи с забастовкой в Португалии

Текст: Александр Саможнев
Фото: REUTERS/Hugo Correia Фото: REUTERS/Hugo Correia
Фото: REUTERS/Hugo Correia

Общенациональная забастовка госслужащих проходит в субботу в Португалии. На работу не вышла значительная часть медперсонала. В этой связи отменены сотни плановых операций. Коммунальные службы не вывозят мусор. Профсоюзы требуют от правительства пересмотреть действующие тарифные соглашения, сообщает телеканал Euronews.

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По оценкам профсоюзных лидеров, зарплаты примерно шестисот тысяч госслужащих не увеличивались с 2009 года. Лиссабон в 2011 году вынужден был ввести меры жесткой экономии в обмен на финансовую помощь стран еврозоны. "Мы зарабатываем меньше, чем в 2010 году. Такого положения дел мы терпеть больше не можем", - утверждают активисты.

В связи с забастовкой по всей стране закрыты школы. Учителя протестуют против сокращения финансирования в сфере образования. В протестной акции задействованы практически все сферы государственного сектора, включая медсестер, учителей, пожарных, работников судов, судей, тюремных надзирателей, работников нефтеперерабатывающих заводов и докеров.

Отмечается также, что в борьбе за повышение зарплат профсоюзы провели в 2018 году 733 предупредительные забастовки. Это в два раза больше, чем годом ранее. В январе текущего года власти получили уведомления на проведение в ближайшие месяцы пятидесяти новых протестных мероприятий.

Профсоюзы отмечают, что среднемесячная заработная плата в Португалии составляет менее 900 долларов в месяц по сравнению с более чем 2000 долларов для ЕС в целом. Около 40 процентов работников получают зарплату не более чем на 25 процентов выше минимальной заработной платы в размере 635 евро. По данным Европейской комиссии, Португалия и Ирландия имеют наибольший разрыв между ростом заработной платы и ростом производительности за последние годы.

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