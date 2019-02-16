Школы и больницы не работают в связи с забастовкой в Португалии

Общенациональная забастовка госслужащих проходит в субботу в Португалии. На работу не вышла значительная часть медперсонала. В этой связи отменены сотни плановых операций. Коммунальные службы не вывозят мусор. Профсоюзы требуют от правительства пересмотреть действующие тарифные соглашения, сообщает телеканал Euronews.

По оценкам профсоюзных лидеров, зарплаты примерно шестисот тысяч госслужащих не увеличивались с 2009 года. Лиссабон в 2011 году вынужден был ввести меры жесткой экономии в обмен на финансовую помощь стран еврозоны. "Мы зарабатываем меньше, чем в 2010 году. Такого положения дел мы терпеть больше не можем", - утверждают активисты.

В связи с забастовкой по всей стране закрыты школы. Учителя протестуют против сокращения финансирования в сфере образования. В протестной акции задействованы практически все сферы государственного сектора, включая медсестер, учителей, пожарных, работников судов, судей, тюремных надзирателей, работников нефтеперерабатывающих заводов и докеров.

Отмечается также, что в борьбе за повышение зарплат профсоюзы провели в 2018 году 733 предупредительные забастовки. Это в два раза больше, чем годом ранее. В январе текущего года власти получили уведомления на проведение в ближайшие месяцы пятидесяти новых протестных мероприятий.

Профсоюзы отмечают, что среднемесячная заработная плата в Португалии составляет менее 900 долларов в месяц по сравнению с более чем 2000 долларов для ЕС в целом. Около 40 процентов работников получают зарплату не более чем на 25 процентов выше минимальной заработной платы в размере 635 евро. По данным Европейской комиссии, Португалия и Ирландия имеют наибольший разрыв между ростом заработной платы и ростом производительности за последние годы.