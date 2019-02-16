СМИ назвали дату боя Поветкина и Усика

Следующим соперником российского боксера Александра Поветкина может стать украинец Александр Усик. Как сообщает ESPN, бой может состояться уже этой весной.

Ранее неоднократно сообщалось, что Усик должен сразиться с другим россиянином, Денисом Лебедевым, к чему его обязала Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Однако вряд ли этот поединок состоится, поскольку украинец, является абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 90,71 кг, планирует перейти в супертяжелый вес.

И, вероятно, его первым соперником в новой категории станет Поветкин. По данным источника, организацией боя будет заниматься Эдди Хирн, промоутер британца Энтони Джошуа. Ожидается, что бой между Поветкиным и Усиком состоится 18 мая в Чикаго.

Александр, напомним, в сентябре сражался с Джошуа за три чемпионских пояса и уступил техническим нокаутом в седьмом раунде. Это поражение стало для россиянина вторым за карьеру. Усик пока остается непобежденным, в ноябре он защитил звание абсолютного чемпиона мира, нокаутировав британца Тони Белью.