СМИ: Пентагон создаст буферную зону на северо-востоке Сирии

Министерство обороны США работает над созданием зоны безопасности для курдских формирований на северо-востоке Сирии. К реализации этого плана могут быть привлечены военнослужащие стран Европы.

Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Пентагоне. На полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности представители США призывают лидеров европейских стран, в частности Великобритании, Германии и Франции, направить объединенный контингент для защиты курдов от возможной угрозы со стороны Турции.

По плану, необходимо 1,5 тысячи военнослужащих, которые должны будут также предотвращать возможное возрождение "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

The Washington Post отмечает, что США уже работают над созданием зоны безопасности, несмотря на то, что европейские лидеры еще не дали согласие на предоставление своих войск.

Планируется, что если страны Европы согласятся, то США могут оставить на северо-востоке Сирии около 200 своих военнослужащих. Они будут обеспечивать поддержку, предоставлять разведданные, осуществлять командование и управление. Будет ли НАТО участвовать в этой операции - пока не сообщается.

По мнению газеты, Соединенные Штаты решились на такой шаг, чтобы "сохранить хотя бы некоторое влияние и присутствие на северо-востоке Сирии", - цитирует ТАСС.