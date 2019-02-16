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Рубрика: В мире

СМИ: Пентагон создаст буферную зону на северо-востоке Сирии

Министерство обороны США работает над созданием зоны безопасности для курдских формирований на северо-востоке Сирии. К реализации этого плана могут быть привлечены военнослужащие стран Европы.

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Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Пентагоне. На полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности представители США призывают лидеров европейских стран, в частности Великобритании, Германии и Франции, направить объединенный контингент для защиты курдов от возможной угрозы со стороны Турции.

По плану, необходимо 1,5 тысячи военнослужащих, которые должны будут также предотвращать возможное возрождение "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

The Washington Post отмечает, что США уже работают над созданием зоны безопасности, несмотря на то, что европейские лидеры еще не дали согласие на предоставление своих войск.

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Планируется, что если страны Европы согласятся, то США могут оставить на северо-востоке Сирии около 200 своих военнослужащих. Они будут обеспечивать поддержку, предоставлять разведданные, осуществлять командование и управление. Будет ли НАТО участвовать в этой операции - пока не сообщается.

По мнению газеты, Соединенные Штаты решились на такой шаг, чтобы "сохранить хотя бы некоторое влияние и присутствие на северо-востоке Сирии", - цитирует ТАСС.

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