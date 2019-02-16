СМИ: "Валенсия" выкупит Черышева у "Вильярреала"

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев продолжит карьеру в "Валенсии" уже с полноценным контрактом. Как утверждают испанские СМИ, "летучие мыши" намерены выкупить футболиста у "Вильярреала", которому принадлежат права на игрока.

Арендное соглашение Черышева с "Валенсией" действует до конца текущего сезона, тогда как его контракт с "Вильярреалом" рассчитан до 2021 года. "Валенсия" может выкупить его, но для этого она должна отдать за Дениса 7 миллионов евро - именно такая сумма отступных прописана в контракте.

Судя по всему, руководство клуба осталось довольным игрой россиянина, который в этом сезона провел за "Валенсию" 27 матчей и забил четыре мяча. Один из них он провел в ворота "Селтика" в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы, который закончился победой испанской команды со счетом 2:0. На счету Дениса также была результативная передача.