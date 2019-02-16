Сообщение об увольнении стало причиной стрельбы в Иллинойсе

Причиной стрельбы в компании Henry Pratt в штате Иллинойс стало сообщение об увольнении. Стрелявшим оказался 45-летний сотрудник предприятия Гэри Мартин.

Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. В пятницу мужчине сообщили, что его увольняют из компании, в которой он проработал около 15 лет. Узнав это, Мартин открыл огонь сначала на совещании, а затем продолжил стрельбу на территории предприятия.

Жертвами происшествия стали пять человек, среди них - четверо полицейских. Число раненых не уточняется. Сам же стрелок погиб: либо покончил с собой, либо был смертельно ранен в перестрелке с полицией.

Расследование инцидента продолжается, пишет РИА Новости.