США предоставят Украине помощь в размере 700 млн долларов

Президент Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов о выделении Киеву почти 700 миллионов долларов помощи, сообщило посольство Украины в США.

В заявлении диппредставительства говорится, что американская помощь существенно вырастет. Ранее Конгресс предлагал увеличить дотации Украине на текущий финансовый год на 75 миллионов долларов.

Отмечается также, что подписанный пакет включает "Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Согласно этому закону, смета помощи утверждена в объеме 445,7 миллиона долларов.

При этом большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 миллионов долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки. Совокупный объем помощи с учетом 250 миллионов долларов, ранее выделенных Пентагоном, составит почти 695,7 миллиона долларов.