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16.02.2019 12:42
Рубрика: В мире

США предоставят Украине помощь в размере 700 млн долларов

Текст: Александр Саможнев

Президент Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов о выделении Киеву почти 700 миллионов долларов помощи, сообщило посольство Украины в США.

В заявлении диппредставительства говорится, что американская помощь существенно вырастет. Ранее Конгресс предлагал увеличить дотации Украине на текущий финансовый год на 75 миллионов долларов.

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Отмечается также, что подписанный пакет включает "Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Согласно этому закону, смета помощи утверждена в объеме 445,7 миллиона долларов.

При этом большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 миллионов долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки. Совокупный объем помощи с учетом 250 миллионов долларов, ранее выделенных Пентагоном, составит почти 695,7 миллиона долларов.

В мире экс-СССР Украина
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