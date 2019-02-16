Стрелявший по людям в Иллинойсе мужчина мертв

Мужчина, открывший в пятницу стрельбу по людям в американском городе Аврора (штат Иллинойс), мертв. Об этом сообщила на своем сайте газета Chicago Tribune, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Что стало причиной смерти - не уточняется. Издание предполагает, что он мог покончить с собой или получить смертельное ранение в перестрелке с полицейскими, пишет ТАСС.

Напомним, накануне неизвестный устроил стрельбу в офисе компании Henry Pratt, производящей трубопроводную арматуру и принадлежащей корпорации Mueller Water Products. По данным CNN, стрельба велась из пистолета с лазерным прицелом. Был убит один человек, четверо полицейских получили ранения, количество пострадавших гражданских лиц пока не сообщается.

Мотивы действий злоумышленника не известны.