Судан остался без электричества

В пятницу вечером Судан оказался обесточенным. Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации уточняет, что речь идет об отключении электричества по всей стране.

Инженеры и техники начали процесс перезапуска станций и постепенного восстановления питания сетей, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al-Arabiya.

По данным СМИ, за последнее время это четвертое полное отключение электроэнергии по всему Судану. Ранее два случая были зафиксированы в январе и феврале 2018 года, третий случай произошел в январе этого года.