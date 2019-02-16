У бойца Харитонова диагностирована гематома после удара в пах

Стал известен характер травмы, которую получил российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов в поединке с американцем Мэттом Митрионом. У Сергея диагностирована гематома.

Бой между ними на турнире организации Bellator был остановлен уже в первом раунде, когда Митрион ударил Харитонова в пах, что запрещено. Сергей долгое время не мог подняться, в итоге его госпитализировали, а бой был признан несостоявшимся.

Сообщалось, что россиянин не может выпрямить левую ногу, так как сразу чувствует сильную боль. Однако представитель его команды успокоил фанатов Харитонова, заявив, что ничего страшного не случилось.

"Сергей прошел обследование, ему сделали УЗИ. Диагностирована гематома, ничего страшного. Сейчас он вернулся из больницы, и пока ему трудно передвигаться", - приводит заявление ТАСС.

Сам Митрион после сказал, что ему очень стыдно. Он попросил прощения у Харитонова и у болельщиков.