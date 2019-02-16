Устроителей конкурса "Лидеры России" огорчила низкая активность женщин

Интерес к конкурсу управленцев "Лидеры России" в этом году выше, чем в прошлом, но процент женщин среди участников остается низким, что огорчает организаторов.

Как рассказал журналистам глава экспертного совета конкурса Павел Безручко, можно выделить несколько характерных черт людей, которые регистрируются на конкурс. Это умные, активные люди, готовые принять вызов и пойти на риск неудачи. Эти качества чаще проявляют мужчины.

"Огорчает небольшой процент женщин в конкурсе. В этом году, как и в прошлом, не очень много женщин", - отметил эксперт. Согласно предоставленным организаторами данным, в первом конкурсе участвовали 51 007 женщин, это 26% от общего числа конкурсантов. В этом году абсолютная цифра выросла до 55 156, но процент снизился до двадцати четырех.

Павел Безручко объясняет это тем, что женщины в меньшей степени готовы "поверить в себя, бросить себе вызов, встать, пойти и конкурировать в основном с мужчинами". И боятся они напрасно, уверен эксперт. "На испытаниях они показывают такой же или лучший результат" по сравнению с мужчинами.

"Небольшой процент участниц - это наша печаль. Всякий раз, когда разговариваю с прессой, я призываю женщин активнее участвовать в конкурсе", - резюмировал Безручко.

Первый полуфинал всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" по Центральному федеральному округу начался сегодня в Подмосковье. Испытания продлятся два дня, в ночь на понедельник будут подведены результаты. Во вторник, 19 февраля, начнется второй полуфинал по округу. После подведения его итогов будет сформирован окончательный список из 300 финалистов, которые отправятся в середине марта в Сочи и поборются за победу.

Все финалисты получат по 1 млн рублей на повышение квалификации в любом отечественном вузе. А победители смогут пройти стажировку у лучших управленцев страны - министров, губернаторов, парламентариев, руководителей крупнейших компаний.