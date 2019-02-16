Утвержден план работ Минобрнауки РФ на 2019-2024 годы

Михаил Котюков утвердил план работ Минобрнауки РФ на 2019-2024 годы.

Этот документ очень конкретно расписывает, как будет реализован нацпроект "Наука", который должен обеспечить технологический прорыв и вхождение России в пятерку ведущих стран по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

В документе множество показателей, которых необходимо достичь нашей науке и образованию. Вот лишь некоторые. Будет создано 15 научно-образовательные центров мирового уровня, куда войдут научные институты, вузы и промышленные предприятия. Это трио должно обеспечить разработку и внедрение технологий мирового уровня. Кроме того, появятся 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы. Их цель - обеспечить лидерство отечественных компаний на мировых рынках. Эти центры и НОЦ должны подать к 2024 году не менее 1500 заявок на патенты, разработать и передать во внедрение к 2024 году не менее 140 технологий мирового уровня.

Еще одно важнейшее направление - создание не менее 16 новых научных центров мирового уровня. Среди них 4 математических, 3 геномных, остальные по приоритетным направлениях научно-технологического развития. Количество молодых ученых, обучающихся в таких центрах, к 2024 году должно составлять около 10 тысяч человек.

Особое внимание в документе уделено состоянию научно-технической базы науки. Предусмотрено, что будет обновлено не менее 50 процентов приборной базы ведущих научных организаций. Начато не менее 5 проектов мирового уровня установок типа мегасайенс. Создано не менее 35 селекционно-семенных и племенных центров в области сельского хозяйства для внедрения современных технологий. Модернизировано пять действующих научно-исследовательских судов.

Большой блок документа посвящен привлекательности работы в России отечественных и зарубежных ученых, особое внимание уделено молодым исследователям. Их доля должна вырасти с нынешних 44,2 процента до 50,1 в 2024 году. Будет создано не менее 30 процентов новых лабораторий, которыми будут руководить молодые исследователи.

Что касается аспирантуры, где сегодня доля защит составляет около 12 процентов, то предлагается ввести грантовый механизм стимулирования написания диссертаций.