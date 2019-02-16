В ДНР автомобиль со снайперами ВСУ подорвался на украинской мине

В Донбассе один военнослужащий погиб, еще двое ранены после того, как автомобиль со снайперами Вооруженных сил Украины подорвался на мине, ранее установленной ВСУ. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он рассказал, что ВСУ направили к так называемой линии соприкосновения "снайперскую пару".

"При подъезде к району обороны одного из батальонов 24-й бригады вблизи Марьинки водитель наехал на мину, установленную предшественниками из 28-й бригады, о которой он, естественно, не знал", - приводит слова Безсонова Донецкое агентство новостей.

Представитель Народной милиции уточнил, что погиб водитель по фамилии Кондратюк. Снайперы оказались тяжело ранены.

По словам Безсонова, ротация у линии соприкосновения вызвана опасением командования ВСУ "роста недовольства в рядах украинских военных и перерастания волнений в бунты".