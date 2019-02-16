В ходе акции "желтых жилетов" в Париже полиция применила слезоточивый газ

Французская полиция несколько раз использовала слезоточивый газ в ходе манифестации "желтых жилетов", которая сегодня проходит в Париже. Свыше тысячи, а, может быть, и больше неформалов собрались в первой половине дня около Триумфальной арки, а затем под по-весеннему ярким солнцем двинулись по заранее согласованному с префектурой полиции маршруту.

Их путь лежал в сторону Сены, а после по ее набережным дошли до острова Сите. Миновав Собор Парижской Богоматери, направились по левобережным магистралям в сторону Пантеона и к Монпарнасу. Причем эта процессия в принципе проходила мирно в сопровождении самодеятельного оркестра, и кричалок, в которых "жилеты" ругали действующего президента, а также полицию за то, что она применяет опасные спецсредства против манифестантов.

Только время от времени происходили короткие стычки с правоохранителями, когда некоторые участники шествия пытались отклониться от маршрута. Правда, в основном этим занимались парни в черном, судя по всему, ультралевые радикалы, проникшие в "желтожилетные" ряды. Они перевернули несколько контейнеров, куда парижане сбрасывают стеклопосуду. Вооружившись бутылками, бросали их в полицейских, а те отвечали слезоточивым газом. Несколько человек было арестовано.

Ближе к 16:00 (18:00 мск) манифестанты дошли до Эспланады Инвалидов, которая была обозначена как конечная точка этого 14-го по счету дня протестов в Париже. Участие в парижской манифестации приняли неформальные лидеры "жилетов" Жером Родригес и Эрик Друэ. Надо отметить, что накануне парижского марша Эрик Друэ предстал перед судьями: ему было предъявлено обвинение в организации манифестаций без разрешения властей. Прокурор потребовал приговорить его к одному месяцу тюрьмы условно и штрафу в 500 евро. Окончательный вердикт будет вынесен в конце марта.

Со своей стороны Жером Родригес, который получил тяжелое ранение во время одной их прежних протестных акций в Париже и лишился одного глаза, подал в суд на префекта столичной полиции Мишеля Дельпеша. Он обвиняет его в том, что его подчиненные чрезмерно прибегают к использованию силы против демонстрантов, что привело к многочисленным травмам среди них.