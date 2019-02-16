В Конгресс США внесен законопроект о запрете выхода из ДРСМД

Тулси Габбард во время пресс-конференции, посвященной новому законопроекту. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

В Конгресс США внесен законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Его автор - член палаты представителей, демократ Тулси Габбард, соавторами выступили ее коллеги Джеймс Макговерн и Ильхан Омар. Официально о внесении документа на рассмотрение объявила на пресс-конференции в пятницу сама Габбард.

По ее словам, риск ядерной катастрофы сегодня "более значителен, нежели когда-либо ранее в истории". "Безрассудное" решение президента США Дональда Трампа выйти из Договора "усиливает эту угрозу за счет обострения новой холодной войны, инициирования новой гонки вооружений, приближает нас к ядерному холокосту".

Внесенный в Конгресс законопроект, в частности, запрещает использование средств американских налогоплательщиков для создания вооружений, нарушающих ДРСМД. Инициативу Габбард уже поддержал ряд авторитетных неправительственных организаций, пишет ТАСС.