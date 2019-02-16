Во Франции "желтые жилеты" проведут 14-й протестный день

В эту субботу по всей Франции проходит очередной, 14-й по счету день единых протестных действий "желтых жилетов". Неделю назад в Париже манифестантов было около четырех тысяч человек, а по всей стране в акциях принимали участие 52 тысячи неформалов, а это примерно на 15 процентов меньше, чем в предыдущую субботу.

Трудно сказать, сколько "жилетов" решится оставить родных и близких и провести уикенд в протестных колоннах, а, может быть, и в столкновениях с правоохранителями. Однако на днях стало известно, что маятник симпатий широких слоев французского населения впервые качнулся в противоположную сторону.

Свидетельством тому стал последний опрос социологической службы ELABE. Согласно полученным данным, больше половины граждан, а точнее 56 процентов, высказались за то, чтобы манифестации, регулярно заканчивающиеся беспорядками, а порой и настоящими погромами, прекратились.

Тем не менее, французы по-прежнему считают, что само по себе движение в принципе оправдано, но таких все-таки меньше, чем в начале "желтой лихорадки". В середине ноября прошлого года их было свыше трех четвертей, а сейчас лишь 58 процентов. Но вот совсем тревожный для "желтожилетных" показатель: две трети опрошенных полагают, что субботние манифестации ныне не отражают их первоначальных требований, тех, что в основном лежали в социально-экономической плоскости.

В Париже сегодня намечено несколько акций, приуроченных к трехмесячному юбилею протестов. Одна из них названа "Мирная Франция" и должна принять форму манифестации на Елисейских полях, о которой заранее была оповещена префектура полиции французской столицы. Интерес к ней в социальных сетях проявили 5200 человек. Она начнется в районе 13:00 (15:00 мск) и завершится ближе к 17:00 (19:00 мск).

Другая акция состоится на площади Республики, где один из представителей неформалов Тьерри-Поль Валетт, возглавивший список "Объединение "желтых жилетов", стоящих на гражданской позиции", планирует устроить дебаты на тему референдума гражданской инициативы (RIC).

Думается, что беспокойство властей должен вызвать ряд призывов, прозвучавших в социальных сетях и поддержанных несколькими тысячами человек. Речь идет, в частности, о незадекларированном сборе на Елисейских полях в первой половине дня с тем, чтобы как можно дольше блокировать площадь Звезды - Шарль де Голль (там, где Триумфальная арка). Другой откровенно провокационный клич адресован тем, кто готов под вечер постараться проникнуть поближе к Елисейскому дворцу.

Как и в прежние субботы, вокруг площади Согласия, Елисейского дворца создается зона безопасности, куда манифестантам ходу не будет. Усиленные наряды полиции и жандармерии выставлены у зданий Национального собрания (нижней палаты Парламента), Сената, а также у ряда министерств и ведомств.

Манифестации состоятся также в Бордо, Марселе, Лилле, Монпелье и других городах страны.