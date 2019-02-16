Вышел безумный трейлер "Любви, Смерти и Роботов" Дэвида Финчера

Полностью "выносящий мозг" (причем всего за минуту экранного времени) трейлер антологии "Любовь, Смерть и Роботы" (Love Death + Robots) опубликован на YouTube-канале сервиса Netflix (18+).

Два слова: ураганное мясо. Или, как указывает профильная пресса, "чистое безумие".

В антологии, выходящей под патронажем Дэвида Финчера и постановщика "Дэдпула" Тима Миллера, - восемнадцать короткометражек с пометкой "только для взрослых".

В нарезке - несколько секунд от каждой из них, слившихся в кровавом и разнузданном хороводе секса и насилия. Где героями выступают ожившие кисломолочные продукты, солдаты-оборотни, съехавшие с катушек роботы, мусорные монстры, охотники за головами киборгов, пауки-инопланетяне и кровожадные демоны из ада.

Среди создателей - кинематографисты из Венгрии, Франции, Канады, Южной Корее и других странах. Большинство сегментов - анимационные. Но есть и игровые, с живыми актерами. Жанрово - от научной фантастики до хорроров и черных комедий.

По словам Миллера, Love, Death + Robots - это проект его мечты, который сочетает в себе любовь Тима к анимации и разного рода причудливым историям.

"Жанровые фильмы, которые показывали после полуночи, комиксы, книги и журналы фантастики - все это вдохновляло меня - как "ботана" - на протяжении десятилетий. И я чертовски взбудоражен, что творческий ландшафт наконец-то изменился настолько, что анимация для взрослых стала частью культурного дискурса", - говорит режиссер.

Релиз - 15 марта.

Ранее сообщалось, что опубликован трейлер нового сезона черной сплэттер-комедии "Диента из Санта-Клариты". Той, где Дрю Бэрримор ест людей.