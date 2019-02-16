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Вышел трейлер "каннибальского" сериала "Диета из Санта-Клариты"

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    16.02.2019, 20:47
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Подарок всем ценителям забористых и разухабистых черных комедий (которым стало очень грустно после закрытия сериала про Эша): сервис Netflix показал трейлер третьего сезона поп-сплэттера "Диета из Санта-Клариты" (Santa Clarita Diet). Плюс закреплена дата релиза - 29 марта.

Напомним. По центру кровавой и циничной вампуки - супружеская чета риелторов (Шейла и Джоэл, Дрю Бэрримор и Тимати Олифант) из Санта-Кларите, штат Калифорния, в которой женская составляющая вдруг однажды делается зомби.

Фото: youtube.com/ Oats Studios
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Не утратившей разум, но тем не менее наделенной другой важной чертой этого типа нежити - регулярной потребности в человеческом мясе.  

Семья в курсе проблемы, любить маму и жену не прекращает, но с дикой ситуацией нужно не просто мириться, но и как-то пытаться из нее выпутаться. Что выливается в поток злобной, абсурдной и дико смешной сумятицы. 

Шоураннер - Виктор Фреско. Бэрримор и Олифант - сопродюсеры.

Первый сезон шоу вышел в 3 феврале 2017-го, второй - 23 марта прошлого года. Во всех сезонах - по десять эпизодов.

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