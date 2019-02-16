Вышел трейлер "каннибальского" сериала "Диета из Санта-Клариты"

Подарок всем ценителям забористых и разухабистых черных комедий (которым стало очень грустно после закрытия сериала про Эша): сервис Netflix показал трейлер третьего сезона поп-сплэттера "Диета из Санта-Клариты" (Santa Clarita Diet). Плюс закреплена дата релиза - 29 марта.

Напомним. По центру кровавой и циничной вампуки - супружеская чета риелторов (Шейла и Джоэл, Дрю Бэрримор и Тимати Олифант) из Санта-Кларите, штат Калифорния, в которой женская составляющая вдруг однажды делается зомби.

Не утратившей разум, но тем не менее наделенной другой важной чертой этого типа нежити - регулярной потребности в человеческом мясе.

Семья в курсе проблемы, любить маму и жену не прекращает, но с дикой ситуацией нужно не просто мириться, но и как-то пытаться из нее выпутаться. Что выливается в поток злобной, абсурдной и дико смешной сумятицы.

Шоураннер - Виктор Фреско. Бэрримор и Олифант - сопродюсеры.

Первый сезон шоу вышел в 3 феврале 2017-го, второй - 23 марта прошлого года. Во всех сезонах - по десять эпизодов.