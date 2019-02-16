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Рубрика: Власть

Захарова: Политкорректные формулировки Мюнхена размывают остроту проблем

Политкорректные формулировки участников Мюнхенской конференции по безопасности размывают остроту мировых проблем, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментируя проходящие в Мюнхене встречи, она отметила большую реалистичность взглядов на происходящее в мире, но при этом посетовала на "политкорректность нюансировки".

Фото: THOMAS KIENZLE / AFP
Мюнхенская конференция: Европа по-прежнему не знает, что ей делать

"Мне кажется, здесь нет антироссийской заряженности, той, тем более, которая была несколько лет назад, - сказала Захарова в эфире "Россия-1". - Так сказать, пелена-то спала, и все говорят о том, что Украина не выполняет минские договоренности, никто не приводит Порошенко в качестве борца за какие то демократические ценности, все реалистично смотрят на то, что происходит на Украине, констатируют глубочайший кризис по всем направлениям".

Мюнхенская конференция проходит под усиленным надзором полиции

Но при этом, по ее словам, происходит замалчивание целого ряда актуальных проблем.

"Вместо того, чтобы реально посмотреть в глаза друг другу, обозначить реальные проблемы в виде международного терроризма, проблемы беженцев, проблемы влияния миграции на ту же самую Европу и ту же самую Германию, вопросы, например, связанные с Венесуэлой и грубейшее вмешательство США в дела этого независимого государства, все начинают исходить из вот этой вот политкорректной нюансировки собственных целей и задач, - указала Захарова. - А, по большому счету, даже не собственных, а кем-то написанных и где то, мне кажется, в кулуарах раздаваемых - такие, знаете, цитатники практически".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД
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