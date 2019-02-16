Землевладельцы Техаса подали в суд на Трампа из-за строительства стены

Американская некоммерческая организация по защите прав потребителей Public Citizen подала в суд на президента США Дональда Трампа после введения им режима ЧП на границе с Мексикой. Организация представляет интересы техасских землевладельцев, на территории которых может быть возведена приграничная стена.

В исковом заявлении сообщается, что правительство США предупредило трех землевладельцев в южном Техасе, что намерено построить стену на их собственности, если получит финансирование в 2019 году, пишет РИА Новости.

Заявители требуют признать, что Трамп превысил свои конституционные полномочия и полномочия в рамках закона о ЧП, а также, что объявление режима ЧП противоречит доктрине разделения ветвей власти, которая лежит в основе конституции страны.

Напомним, в пятницу Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Это позволит американскому лидеру без одобрения Конгресса получить восемь миллиардов долларов, необходимые ему для возведения стены вдоль южной границы страны.

Лидеры Демократической партии в палате представителей и сенате США Нэнси Пелоси и Чак Шумер назвали незаконным данное решение Трампа и намерены обжаловать через суд.