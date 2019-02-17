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17.02.2019,  
20:16
Текст:  Вера Черенева (Абу-Даби)

Арабские Эмираты купили у России "Корнеты-Э" и "Панцири"

Фото: Александр Мельников/ РИА Новости Фото: Александр Мельников/ РИА Новости
Фото: Александр Мельников/ РИА Новости

Россия поставит в ОАЭ комплексы "Корнет-Э" и "Панцирь" на сумму более 50 миллионов долларов. Соответствующие сделки были заключены на открывшемся в Абу-Даби военном салоне IDEX 2019.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на бригадного генерала вооруженных сил ОАЭ Мохаммеда Хассайни, стоимость контракта на комплекс "Корнет-Э" составила 146,92 миллиона дирхам, "Панциря" - 45 миллионов. В пересчете на доллары США сумма составляет 39,7 и 12,1 миллиона соответственно.

Фото: Военное Обозрение \ youtube.com
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Противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Э" способен поражать танки и боевые машины, разрушать боевые укрепления и сбивать воздушные цели на небольшой высоте. Благодаря использованию лазеров, комплекс способен поражать уели на большом расстоянии и в любую погоду.

"Панцирь" относится к зенитно-ракетным пушечным комплексам малого радиуса действия. Он предназначен для защиты небольших объектов от нападения с воздуха. Он способен поражать цели на высоте до 15 километров.

Всего на IDEX 2019 свои разработки представили свыше 40 российских производителей вооружения.

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