Азаров: Власти Украины похитили свыше 3 миллиардов долларов

В прошлом году власти Украины похитили почти 3 миллиарда долларов. Это часть денег, которые в виде кредитов предоставили различные международные организации. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он взял информацию Национального банка Украины, посмотрел текущий счет и произвел расчеты.

"Оказывается, Украина заняла 2 миллиарда кредитных ресурсов у Международного валютного фонда и миллиард во Всемирном банке, а вывела в офшоры 3,5 миллиарда", - отметил Азаров.

Он подчеркнул, что кредиторы неоднократно предупреждали Киев о необходимости использования этих средств для реформ в стране. И сейчас проверкой занимается Федеральное бюро расследований США.

Экс-премьер также рассказал о своем негативном отношении к президенту Украины Петру Порошенко, при котором "страна стала за пять лет самой нищей в Европе". "Это позор. Довели страну. Если бы у меня близко к этому приближался бы результат, я бы ушел давным давно и просил бы прощения у украинского народа", - заявил Азаров.

Раскритиковал он и бывшего президента Виктора Янукович - за мягкотелость, которую тот проявил во время майдана. "Был взят курс на вооруженный захват государственной власти. С этого момента надо было действовать так, как действует, например, президент Франции Эммануэль Макрон: бастуете, протестуете - вот вам место.

Но когда вы пытаетесь захватить органы государственной власти, вы должны нести за это ответственность и наказание", - сказал Азаров. Этого не произошло в 2014 году, и теперь страна разделена, считает экс-премьер. По его словам, Украину может снова объединить только идея мира, развития, благополучия и стабильности.