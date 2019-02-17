Российская книжная палата обнародовала статистические данные о книгоиздании в РФ за 2018 г. С ними можно ознакомиться здесь .

Книжный рынок в России в целом остается стабильным. Хотя общий тираж изданных книг в сравнении с 2017 годом сократился на 8, 3%, количество наименований осталось практически тем же: 116, 9 тыс. в 2018-м против 117, 4 тыс. в 2017-м. Издатели также утверждают, что, по предварительным подсчетам, продажи книг остались на уровне 2017 года, а в деньгах даже увеличились на 4-5 %. Впрочем, это говорит скорее о темпах инфляции на книжном рынке.

Что это означает? Это означает, что мы сейчас на финише тенденции, которая просматривается с 90-х годов, когда тиражи книг падали, а количество их наименований (грубо говоря, разных книг) росло. И это вроде парадоксальный факт: читать в России стали меньше (вообще книг), но читать стали больше (разных книг).

На самом деле все, конечно, гораздо сложнее.

Если верить сухой цифре совокупных тиражей, то наивысшим пиком книгоиздания в России следует считать 70-80-е годы. По данным РКП, тираж изданных тогда еще в РСФСР в 1980 году книг был миллиард триста девяносто три миллиона (!) экз. Это рекорд за послевоенное время: в 1950-м - 646 млн, в 1960-м - 990 млн, в 1970-м - 1005 млн. И это, если взять за точку отсчета 1980 год, в три раза больше, чем тиражи книг, изданных в 2018 году - 432,2 млн. Но при этом все мы прекрасно помним, что в 70-80-е годы на книжном рынке России был дефицит. За хорошей книгой гонялись, стояли в очередях, покупали втридорога на "черном рынке".

Книжный рынок остается стабильным, хотя общий тираж книг сократился

Это объяснимо на основании других сухих цифр: в 1970 году количество наименований составляло всего 50 040 единиц, в 1980-м снизилось до 49 563. Любопытно, что снижение произошло и между 1940-м и 1950-м годами, то есть до войны разных книг выходило в России больше, чем в послевоенные годы: 32 545 - в 1940-м и 28 486 - в 1950-м. Допустим, это можно объяснить последствиями войны: не до разнообразного интеллектуального контента тогда было дело. Неслучайно в 1960 году количество книжных единиц возросло почти вдвое - 48 940. Но и не случайно это время мы называем "оттепелью".

Уже в 1970-м разных книг издается практически столько же, сколько в 1960-м, а в 1980-м - меньше, чем в 1970-м. Это уже не послевоенная разруха, но целенаправленная политика на отсутствие разнообразия книг в стране при пиковом росте, извините, книжной макулатуры. Книг много, но при этом книга в дефиците. Книг больше, чем когда бы то ни было в России, но при этом процветает спекуляция на них. И в этом парадокс уже советского книгоиздания.

Ситуация меняется в 90-е годы. В 2000 году число наименований книг достигает 59 543 ед. Это больше книгоиздательского уровня 60-х годов. В дальнейшем книжное разнообразие растет ежегодно и своего пика достигает в 2011 году - 122 915 ед. Но при этом тиражи падают. Пусть с колебаниями, и порой даже значительными, но падают. В 2011 году они составляли 612,5 млн - в два раза меньше, чем в 1980-м. Но любопытно, что и число книжных наименований с 2011 года начинает медленно и тоже с колебаниями, но все-таки снижаться, и в прошлом году опускается до 116 915 ед.

Это снижение, конечно, незначительное, и это все равно почти в два с половиной раз больше, чем выходило различных книг в 1980 году. Но это симптоматично. Во-первых, кончились "тучные годы", наступило время экономических кризисов, и люди объективно стали меньше читать. Во-вторых, книжное разнообразие, по-видимому, тоже имеет какой-то предел, как и темпы роста книжных тиражей.

Нет проблемы купить книгу, но проблема в том, захотите ли вы ее покупать

Подведем баланс.

В 1980 году вышло больше всего книг по тиражам во всей истории России, в 2011-м - больше всего книжных наименований. Таким образом за три десятилетия баланс между тиражами и названиями менялся в сторону названий.

Это хорошо или плохо?

Безусловно, свободный рынок честнее планового книгоиздания. В поздние советские годы была проблема в том, чтобы достать книгу, которую хотелось купить, не говоря уже о том, что многих писателей, в том числе классиков ХХ века, не издавали вообще. Сегодня у вас нет проблемы купить какую угодно книгу, проблема в том, захотите ли вы ее покупать. В 70-е годы миллионными тиражами выходили мемуары Л. И. Брежнева, написанные не им. В последнее десятилетие такие же тиражи у Дарьи Донцовой, книги которой последовательно являются абсолютными лидерами книгопродаж. В 2017 году общий тираж ее книг составлял 1,3 млн экз., в 2018 году - 1 млн. Но Брежнева если и читали, то по обязанности, Донцову читать никто не заставляет. "Неча на зеркало пенять..."

Но правда и то, что в советское время огромными тиражами выходили не только книги Брежнева, но и Распутина, Астафьева, Трифонова, Айтматова и других подлинных писателей, и в книжных магазинах они не залеживались.

В конечном итоге книгоиздание все равно отражает состояние нашего общества. Приведу только один пример. Во время катастрофической разрухи в стране, с мая 1918-го по май 1919-го годов, в РСФСР было издано 8 млн экземпляров книг русской классической литературы. Это были дешевые книги, к тому же они печатались еще со старых, дореволюционных матриц. Но все равно масштаб изумляет. По этому поводу нарком просвещения А. В. Луначарский писал, что "если бы поставить изданные за этот год (имелся в виду только период с января по октябрь 1918 года) книги на полке одну к другой, то потребовалась бы полка, равная расстоянию от Москвы до Петербурга".

И такие у нас были времена.