Чем белорусский балет собирается покорять Мексику

Ценители мирового балета утверждают, что классический танец рожден философией пластики. И навеян, стоит добавить к месту, бессмертными сюжетами сказок. Одну из них, которой в этом году исполнится уже сто двадцать лет, "Спящую красавицу" Петра Чайковского, представят мастера Большого театра Беларуси мексиканским балетоманам.

Артисты балета, которые 17 февраля, информирует БЕЛТА, отправляются в турне по нескольким десяткам городов этой североамериканской страны, за полтора месяца покажут 42 спектакля в Мехико и Тихуане, Монтеррее и Гвадалахаре, Ирапуато, Мериде и Канкуне.

Главные балетные партии в сказке Шарля Перро, постановку которой осуществил в Минске всемирно известный балетмейстер, художественный руководитель коллектива, народный артист СССР Валентин Елизарьев, исполнят Ирина Еромкина, Александра Чижик, Яна Штангей, Виктория Тренкина, Дарья Медовская, Вероника Овчинникова, Игорь Артамонов, Антон Кравченко, Константин Героник, Егор Азаркевич, Артем Баньковский.

Кстати, сказку о "Спящей красавице" знают практически во всех уголках планеты, пусть и в разных интерпретациях. Минская постановка - классическая, где многообразие танца гармонично и легко ложится на удивительную музыку Чайковского, отметила руководитель балетной труппы театра Татьяна Шеметовец, возглавляющая гастроли.

Правда, добавила она, это непростой спектакль. Очень большая нагрузка ложится в нем и на ведущих артистов, и на кордебалет. Однако, по ее словам, потенциал у труппы огромный, а каждый из артистов - ответственный и неравнодушный человек, который обожает свою профессию.

Часто балерины говорят, что им гораздо сложнее танцевать "Спящую красавицу", чем, например, "Лебединое озеро", - призналась Шеметовец. Неслучайно виртуозы танцевального искусства любят утверждать, что балет формирует характер, закаляет его.

В подтверждение этих слов очень к месту ложится и оценка белорусского балета в британской прессе. Труппа Елизарьева, писали критики, "работает по знаменитой ленинградской школе, традиции которой восходят к великим годам русского балета XIX века. Репертуар белорусов очарователен, потому что дает возможность понять, что к настоящему успеху может привести только преданное служение настоящему искусству. Творчество Елизарьева легко ломает предрассудки. Его спектакли всегда оригинальны и блистательны".

Конечно, за вековую сценическую жизнь на мировых сценах "Спящая красавица" изрядно дополнилась фрагментами, привнесенными в нее хореографами нескольких поколений. Взяв за основу петербургскую постановку под руководством Константина Сергеева, Елизарьев реставрировал хореографический текст этого во всех отношениях большого балета.

Одной из задач постановщика было ввести в спектакль молодежь, совсем недавно пришедшую в театр. В новой "Спящей красавице" им доверены многие ответственные партии.