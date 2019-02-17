Тюремное ведомство начинает масштабный проект: в следственных изоляторах по всей стране должны появиться площадки для активных спортивных игр, футбола, волейбола и т.п.

Пилотный проект стартовал в знаменитом столичном СИЗО "Бутырка", причем в первом в истории матче с участием арестованных принял участие футболист Павел Мамаев. В ближайшее время спортивные площадки появятся в каждом СИЗО в столице, а в перспективе планируется распространить начинание по всей стране.

Как пояснил "РГ" заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко, арестованные получат возможность играть в футбол во время прогулок. Каждому человеку, сидящему в СИЗО, положена часовая прогулка на свежем воздухе.

Сегодня арестанты гуляют в небольших прогулочных двориках, где особо не побегаешь. Как подчеркнул Валерий Максименко, условия в следственных изоляторах заведомо хуже, чем в колониях, между тем люди, сидящие в СИЗО, юридически не признаны виновными. Каждый год из следственных изоляторов выходят десятки тысяч людей без наказания. Кто-то оправдан, чье-то дело было закрыто. Но пока выяснится правда, им приходится вести сидячий образ жизни в прямом и переносном смысле.

Арестанты смогут играть в подвижные игры только с соседями по камере. Если камера большая, разобьются на две команды для футбола или волейбола. Если маленькая, возможен бадминтон

"И для того, чтобы поддержать их физическую форму, моральное состояние, мы и решили сделать по всей стране такую программу массовых мероприятий", - сказал Валерий Максименко.

Играть будут покамерно, также, как ходят на прогулку. Только всех сидельцев одной камеры поведут не в прогулочный дворик, а, когда придет их очередь, на футбольную (волейбольную, баскетбольную и т.п.) площадку. Там сидельцы разобьются на две команды. Большая камера может сыграть в командную игру. Если же в камере людей немного, два-четыре, то смогут сыграть, например, в настольный теннис или бадминтон. Все это обсуждается.

Как поясняют эксперты, сегодня по правилам арестанты из разных камер не могут пересекаться на прогулках. Потому и в футбол придется играть только с соседями по камере. Однако сейчас прорабатывается вопрос, чтобы разрешить совместные прогулки (а значит, и спортивные игры) арестантам одних категорий. То есть обвиняемых по похожим статьям, не проходящих по одному делу, имеющих одинаковые особенности (то есть все в первый раз оказались за решеткой, или все уже неоднократно там бывали, или все бывшие сотрудники правоохранительных органов и т.п.). То есть принцип такой: если люди вполне могли оказаться в одной камере следственного изолятора, то и совместные прогулки, наверное, вполне допустимы. Но пока это только обсуждается.

Многое будет зависеть от результатов пилотного проекта в Москве. Как рассказали "РГ" представители тюремного ведомства, сейчас внимательно будет изучаться буквально все: как игры влияют на арестантов, удается ли обеспечить нужный надзор и т.п. Если первый матч с участием Павла Мамаева вызвал большой резонанс, то сейчас уже началась рутинная работа. Футбольные матчи в "Бутырке" проходят регулярно во время прогулок - под строгим наблюдением администрации и прокуратуры.