ФТС предложила расширить перечень запрещенных импортных продуктов

Письмо с перечнем запрещенной к ввозу в Россию продукции, которую предлагается добавить к ранее утвержденному списку, было направлено Федеральной таможенной службой в Минсельхоз еще 13 февраля. Об этом сообщили в ФТС.

"Предлагаемые изменения обусловлены регулярным выявлением попыток незаконного ввоза санкционной продукции путем использования товаров прикрытия", - приводит ТАСС пояснение ведомства.

В ФТС привели яркий пример - ввоз хамона из Евросоюза под видом разрешенной продукции из других стран.

По мнению представителей службы, расширенный перечень позволит сократить "возможность применения подобных схем" и при этом усилить "контроль за соблюдением введенных ограничений".