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17.02.2019 07:17
Рубрика: В мире

Гаитяне для решения кризиса призвали на помощь Россию

Текст: Юрий Когалов
Фото: REUTERS/IVAN ALVARADO Фото: REUTERS/IVAN ALVARADO
Фото: REUTERS/IVAN ALVARADO

Жители Гаити вышли на улицы с требованием отставки президента страны Жовенеля Моиза. Как пишет Le Journal de Montreal, манифестанты обвиняют его в коррупции, растрате средств и неспособности обеспечить граждан республики всем необходимым.

Фото: AP
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При этом они активно выступают против США, ставленником которых считают Моиза и его предшественника Мишеля Мартелли, и демонстративно сжигают американские флаги.

"Мы хотим порвать с американцами, Соединенные Штаты имеют слишком много власти в стране", - заявляют манифестанты.

С просьбой "присмотреться к их страданиям" и помочь в разрешении кризиса гаитяне обратились к России. "Долой американцев! Да здравствует Путин!", - скандировали активисты в Порт-о-Пренсе.

Напомним, акции протеста в стране продолжаются уже 10 дней. Для разгона демонстрантов полиция применяла слезоточивый газ. В беспорядках погибли семь человек, несколько десятков пострадали. Моиз, выступив по телевидению, отказался покинуть свой пост.

Тем временем Вашингтон отозвал часть дипломатических работников из своего посольства на Гаити.

В мире Северная и Центральная Америка Гаити
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