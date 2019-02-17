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17.02.2019 17:43
Рубрика: Экономика

Дома лучше

Где будут отдыхать россияне 23 февраля и 8 марта
Текст: Евгений Гайва
Во время коротких выходных на 23 февраля и 8 марта в этом году россияне планируют отказаться от дальних поездок за рубеж в пользу внутренних направлений, рассказали представители сервисов онлайн-бронирования туров. Так дешевле.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

День защитника Отечества 23 февраля приходится на субботу, но дополнительный выходной перенесли на майские праздники. Потому отдыхать будем только 23 и 24 февраля. На 8 марта будет все же три выходных дня, тем не менее, по данным бронирований железнодорожных и авиабилетов, зарубежные направления значительно уступают внутренним, рассказали "Российской газете" аналитики онлайн-сервиса для путешествий UFA.Travel. Россияне не стали тратиться на зарубежные перелеты ради нескольких дней, а предпочли поехать в короткие путешествия по стране.

Особенно популярны в этом году бюджетные туры на поезде. Москвичи отправятся в Смоленск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Владимир и Казань. Поездка в купе по этим направлениям обойдется в среднем в 1,5-3 тысячи рублей на человека в одну сторону. Жители Санкт-Петербурга поедут на поезде в Тулу и Тверь за 2-2,5 тысячи рублей в один конец.

В Ростуризме нашли способ увеличить поток туристов на юг

Самолетом россияне традиционно полетят на Черноморское побережье в Краснодарский край и Крым. Также в числе самых популярных направлений - Карелия и Калининградская область, отмечают в группе компаний "Слетать.ру". Кстати, эти направления дают возможность существенно сэкономить. Тур на 3-5 дней на двух взрослых в Краснодарский край в среднем в этом году обойдется в 21 тысячу рублей. В прошлом году россияне платили 25,5 тысячи рублей. Путешествие в Калининградскую область в этом году обходится в среднем в 21,4 тысячи рублей, а в прошлом - в 33 тысячи. Правда, средняя стоимость путешествия в Крым в этом году выросла до 28 тысяч рублей с 24 тысяч, а в Карелию - до 41 тысячи с 33,5 тысячи рублей. "Урбанизация приводит к тому, что люди стремятся хотя бы на выходных вырваться из обычной городской среды, сменить обстановку. Потому краткосрочные путешествия становятся популярными, в стране формируется культура поездок на выходные дни", - говорит профессор кафедры Индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета им. Плеханова Елена Джанджугазова. Немаловажную роль играет присутствие на рынке авиаперевозчиков - лоукостеров, предоставляющих услуги пассажирских авиаперевозок по низким ценам, добавляет профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

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