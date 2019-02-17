Глава МИД Японии рассчитывает на скорый визит Лаврова в Токио

Министр иностранных дел Японии Таро Коно рассчитывает, что его российский коллега Сергей Лавров в скором времени сможет посетить островное государство. Об этом стало известно после общения руководителей внешнеполитических ведомств на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Коно, стороны договорились провести очередной раунд переговоров на уроне мининдел на территории Японии, передает агентство Киодо. Сроки поездки будут дополнительно согласованы по дипломатическим каналам. Ожидается, что Сергей Лавров приедет в Токио весной.

В Мюнхене Сергей Лавров и Таро Коно затронули проблематику мирного договора. Глава японского МИД признался, что "обсуждения бывают жесткими" и "проблему невозможно решить в одночасье". Вместе с тем, по его мнению, стороны движутся в правильном направлении.

Российский министр в свою очередь довел до японских партнеров принципиальную позицию Москвы, в соответствии с которой Токио необходимо признать итоги Второй мировой войны. Только это станет залогом конструктивного продолжения переговорного процесса.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Очередная встреча лидеров государств пройдет в конце июня в японской Осаке, где состоится саммит G20.