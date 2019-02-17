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17.02.2019 08:14
Рубрика: Общество

Яков Миркин: Как России стать первой в Индексе человеческого развития

Текст: Отдел экономики "РГ"
"Хочется быть первыми. Нет, не в тоннах, не в баррелях, не в том, сколько раз можно отстреляться - для этого есть отдельный счет. А в нас самих - сколько мы живем, насколько благополучны, радуемся или, наоборот, нахмурены и ходим с насупленными бровями", - так начинается статья Якова Миркина, колумниста "Российской газеты", заведующего отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН.
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Миркин: Пора превращаться в страну центростремительного движения капитала

Так что заставляет нас хмуриться? На этот вопрос отвечает автор статьи, используя российскую и мировую статистику.

"Самый первый, самый драгоценный "индикатор" - это сколько лет мы живем. Все ради этого, - уверен Миркин. - У нас пока - 72,7 лет, примерно 95-96-е место в мире. В ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии живут дольше, чем в России. Чтобы быть в первых рядах по "человеческому развитию", нужно жить до 82-83 лет. У Израиля, который только на 22-м месте по индексу человеческого развития, ожидаемая продолжительность жизни - 82,7 года. 20% населения -русскоязычные. Те же самые люди, но живут дольше. У Норвегии (1-е место по человеческому развитию) - 82,3 года. У Чехии (27-е место) - 78,9 лет. Чехия ведь тоже из советского прошлого - значит, для нас ничего недостижимого". 

Миркин: Нам надо стремительно развивать свою финансовую систему

Но чтобы приблизиться в Индексе человеческого развития к его лидерам, пожелания одного здоровья и достатка в стране мало. Что еще? И каковы наши шансы на успех? Яков Миркин ответит и на эти вопросы. 

Статью заведующего отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Якова Миркина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".
 

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