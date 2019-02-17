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17.02.2019 19:10
Рубрика: Власть

Внесите аванс

Иностранных работников предложено обложить новым налогом
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(7793)
МВД России предлагает с 2020 года распространить обязанность уплаты авансовых платежей, которые выплачиваются иностранными гражданами, работающими в России на основании патента, на иностранцев, имеющих вид на жительство или разрешение на проживание и работающих на территории страны. Проект соответствующего закона полицейские разместили для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В МВД напоминают, что в настоящее время иностранные граждане, работая на основании патента у физических или юридических лиц, ежемесячно уплачивают авансовые платежи, размер которых в каждом регионе свой: например, в Москве - 5 тыс. руб., в Московской области - 4750 руб., в Санкт-Петербурге - 3800 рублей.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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С другой стороны, иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание (выдается на три года) и вид на жительство (выдается на пять лет), получают право трудиться в период срока их действия, заплатив государственную пошлину в размере 1600 руб. и 3500 руб. соответственно. "Чтобы избежать уплаты ежемесячных авансовых платежей, некоторые иностранцы стараются получить разрешение на временное проживание, не планируя дальнейшую интеграцию в российское общество", - считают в МВД.

В полицейском ведомстве отметили, что иностранный гражданин, получивший патент и осуществляющий трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, также ежемесячно уплачивает налог на доходы. При этом доход иностранных граждан, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство, от работы у физических лиц в указанных целях, то есть так называемых "самозанятых" лиц, налогом не облагается.

"В целях исключения подобных случаев и увеличения поступлений в бюджеты субъектов РФ предлагается систему налогообложения доходов, предусмотренную для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента, распространить на иностранных граждан, временно или постоянно проживающих в России, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предлагаемый срок вступления изменений в силу - с 1 января 2020 года.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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По данным МВД, субъекты РФ в 2018 году получили 57 млрд рублей от продажи патентов мигрантам.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось о том, что МВД России разработало проект документа, предусматривающий введение бессрочного вида на жительство в России для иностранных граждан. "Такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в Российской Федерации, вместе с тем предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов", - говорилось в документе.

"Поступало большое количество обращений, когда люди забывали продлевать вид на жительство, 5 лет истекали. Иностранный гражданин, который постоянно уже проживает на территории России, получает пенсию, пособия, может избираться и быть избранным, отбрасывается на ситуацию вновь прибывшего иностранного гражданина", - поясняли в МВД необходимость изменений.

Планируемый срок вступления законопроекта в силу - сентябрь 2019 года.

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