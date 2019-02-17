Кандидат в президенты Украины не отличил программу Гитлера от своей

Кандидат в президенты Украины Сергей Каплин не смог отличить свою предвыборную программу от "25 пунктов" партии Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), которую возглавлял Адольф Гитлер. Об этом в социальной сети Facebook написал журналист Юрий Гудименко.

"Я под видом дискуссии о его предвыборной программе начал зачитывать ему по списку пункты из программы НСДАП (так называемые "25 пунктов"). Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам", - отметил Гудименко.

По его словам, кандидат в президенты за 20 минут, что продолжался разговор во время шоу Hate Night Live, не заподозрил подвоха. Лишь затем телеведущий рассказал ему, кто на самом деле является автором той программы.

"Забавно получилось. Надо бы и других кандидатов на звание президента протестировать. Спорю, что свою программу из них не то чтобы писал, а читал в лучшем случае каждый третий", - отметил журналист.

Ранее другой кандидат в президенты Сергей Тарута отметился заявлением, что Украина будто бы обладает всеми возможностями, чтобы заменить Россию на газовом рынке Европы.

Напомним, президентские выборы на Украине запланированы на 29 марта. В гонке принимают рекордное количество участников - 44 человека. Лидерами, согласно опросам, являются шоумен Владимир Зеленский и глава партии "Батькившина" Юлия Тимошенко.

Между тем с начала предвыборной кампании полиция получила уже 1345 сообщений о нарушениях законодательства в области избирательного права. По данным фактам возбуждено шестьдесят уголовных дел.