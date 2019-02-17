Американский кинотеатр снял с показа российский фильм "Т-34" о событиях Второй мировой войны. Речь идет о кинозале West Newton Cinema, расположенном в пригороде Бостона (штат Массачусетс). Как сообщает "Радио Свобода", владелец площадки спасовал под давлением группы украинских активистов под названием Arts Against Aggression (в переводе на русский язык "Искусство против агрессии").

По версии предводителя активистов - некоего Дмитрия Смелянского, проживающего в Бостоне, недавно кинотеатр на своем сайте запустил рекламу скорой премьеры фильма. Увидев анонс, Смелянский развернул в социальной сети Facebook целую кампанию, призывая единомышленников бомбардировать владельца кинотеатра Давида Браманте телефонными звонками и письмами с требованиями снять фильм с проката, поскольку тот якобы является российской "милитаристской пропагандой в стиле "Можем повторить!". Для всех желающих активист разместил контакты владельца кинотеатра, которые, впрочем указаны и на сайте площадки. По словам Смелянского, в конечном итоге Браманте позвонил ему, обеспокоенно рассказал о шквале звонков и писем, после чего решил отменить показ. Причем сам Браманте о ленте якобы почти ничего не знал, а потому не имел своего суждения о фильме, повествующем о событиях Второй мировой, в которой Россия и США были союзниками в борьбе против нацизма. На сайте кинотеатра сейчас действительно нет ни афиши, ни билетов на "Т-34".

Более того, активист утверждает, что спустя день аналогичное решение - и тоже под давлением украинских активистов - принял один из кинотеатров в Сан-Франциско.

Директор группы компаний "Киносфера" Алексей Первушин, занимающейся прокатом фильма в США, в эфире программы "Вести" рассказал, что с подобным сталкивается впервые за несколько лет. Решение об отмене показа "Т-34" он считает "еще большей пропагандой", чем то, что приписывают российскому кино.

Случай действительно в некотором роде беспрецедентный. Из аналогов за последние годы приходит на ум разве что решение Симфонического оркестра Торонто в 2015 году отменить выступления пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы, которая покритиковала политику Киева.

Для страны, лидеры которой на словах без устали ставят во главу угла принципы свободы самовыражения и слова, такая беззубость владельцев кинотеатров поражает. Получается, пока вице-президент США Майкл Пенс в эти дни выступал с трибуны Мюнхенской конференции с очередной высокопарной речью о свободах, в его стране украинская диаспора цензурирует кинотеатры, диктуя и навязывая американцам свою точку зрения. А главные стражи этих свобод в лице американских властей и прессы безропотно молчат.

Украинская диаспора в США в последние годы очень активно работает с властями всех уровней и всевозможными организациями, настраивая американцев на противодействие России. И такого рода нападки на культурных деятелей - скорее правило, чем исключение. Возглавляемая Смелянским группа на страницах в Twitter и Facebook провозгласила своей миссией противодействие русским артистам, которые, на их взгляд, поддерживают действующую власть России. Активисты многократно пытались сорвать американские гастроли Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Анны Нетребко, Владимира Спивакова.

На указанных страницах десятки писем и сотни постов на эту тему. Смелянский и его сподвижники каждый раз направляли открытые письма в адрес руководства крупнейших концертных учреждений в США, включая нью-йоркские Карнеги-холл и Метрополитен-оперу. Активисты неоднократно пытались устраивать различные провокации или пикеты у входа на концертные площадки, где выступали русские артисты. Кроме того, они пытались переманить публику, устраивая параллельные выступления и фестивали.

Хотел того владелец West Newton Cinema или нет, но его решение - отличный пиар для украинских активистов. Сам Смелянский в публикации на gazettco.com выражал "гордость" тем, что о его акциях упоминали американские газеты и подробно рассказывал о тактике, к которой прибегает чтобы привлечь внимание прессы.

Но как бы ни пыжились Смелянский и его соратники со своими попытками политизировать искусство, владелец West Newton Cinema скорее является позорящим Америку исключением.

Несмотря на кипучую деятельность украинских активистов артисты из России каждый год продолжают триумфально гастролировать по США. Пикеты против них собирают в лучшем случае несколько десятков человек, зато залы на их выступлениях забиты до предела, а билеты раскупаются задолго до начала гастролей. Абсолютное большинство американских концертных площадок не идут на поводу политики.

В этом смысле показателен ответ руководства Метрополитен-оперы в 17 декабря 2014 года на письмо Смелянского с предложением запретить выход на сцену Анне Нетребко, который сам активист разместил в Twitter: "Мы являемся артистическим учреждением и верим в свободу выражения, поэтому взгляды выступающих на нашей сцене артистов не обязательно должны совпадать со взглядами руководства оперы. Мы считаем госпожу Нетребко одним из ведущих оперных исполнителей на планете и годимся тем, что она будет выступать на сцене Метрополитан опера".

Так и с "Т-34". Показ фильма уже стартовал в другом кинотеатре того же Бостона. Ленту запустят в нескольких десятках кинотеатров Северной Америки, в том числе в американских Атланте, Денвере, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Филадельфии, Хьюстоне, Чикаго, а также в канадском Торонто. В США ленту в основном показывают в кинотеатрах сети Regal - второй по размерам киносети в США.