Клинцевич назвал издевательством слова Порошенко об истории успеха Украины

Большинство граждан Украины вряд ли положительно воспримут слова президента Петра Порошенко о том, что за годы войны на Донбассе страна достигла больших успехов и провела глубокие реформы, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Вообще-то война и реформы - вещи несовместимые", - цитирует сенатора его пресс-служба. "Такое впечатление, что президент Украины Петр Порошенко, назвав сегодняшнюю Украину историей успеха, говорит о какой-то другой стране, и большинство его сограждан воспримут эти слова как издевательство", - считает он.

Непонятно, что на чье одобрение рассчитывал Порошенко, утверждая, что Киев не намерен отказываться от военных действий в Донбассе, продолжил сенатор. Ведь европейским партнерам Украины подобная риторика вряд ли понравится. Со своей стороны, могу только сказать, что продолжение военных действий в Донбассе, их интенсификация - прямой путь к распаду Украины", - заключил Клинцевич.